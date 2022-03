CISPY: “Existe aún un gran desafío”

El rol del reciclador es fundamental en la cadena de valor del reciclaje, en el mundo y en particular en los países en desarrollo donde sus sistemas de recolección no son tan eficientes y donde todavía no se adopta la recolección selectiva, lo cual facilita mucho el trabajo a los trabajadores ambientales y a la propia industria. Su aporte es importante para vincular la oferta con la demanda de las industrias.