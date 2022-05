Perfecta presentó nueva edición de “Be The One”

Según explicaron, en esta ocasión, el concurso tiene como eje principal la sustentabilidad y la búsqueda de una relación armónica con el planeta, impulsando su línea BMW 100% eléctrica y otros modelos. Todas las personas interesadas en participar pueden ingresar a la web www.betheone.com.py.

Las inscripciones se extienden hasta el 6 de junio y el concurso se llevará a cabo hasta el 10 de setiembre. El ganador de esta edición podrá viajar a Río de Janeiro con tres amigos para disfrutar de uno de los shows más importantes del año y en donde la banda Coldplay estará presente.

Desde Perfecta Automotores SA rescataron que las distintas acciones sustentables BMW Group llevaron a crear una relación importante con la banda Coldplay, reconocida internacionalmente por su activismo ecológico.

Mencionaron que en su gira mundial “Music of the Spheres” utiliza baterías recicladas del BMW i3 para potenciar cada show. Con “Be The One”, BMW y Perfecta refuerzan una vez más su compromiso con los fans de la marca BMW, ofreciendo la oportunidad de que un fan viva una experiencia inolvidable con sus amigos.

“Be The One-2021″ en su primera edición logró convocar más de 3000 fans de la marca y otorgó al ganador del concurso usufructuar durante un año un BMW Serie 1, después de pruebas, entrevistas y evaluaciones.