Hierro Matt celebró la apertura de su sucursal número 14

La empresa Hierro Matt sigue por la senda del crecimiento con la habilitación de una nueva sucursal y con el compromiso de estar cada vez más cerca de sus clientes. Su presidente, Mario Schussmüller, manifestó que le llena de orgullo y felicidad ofrecer trabajo a más paraguayos mediante un emprendimiento que se posicionó en el mercado paraguayo, gracias al esfuerzo y la visión de futuro.

Indicó que la apertura de un nuevo local representa el mejor regalo. “Cada año ya es norma de mi vida abrir una sucursal. Es el regalo que yo me doy y mi familia me entiende. Abrir una nueva sucursal es crear fuentes de trabajo. Ya no es solo vender sino, más que nada, ver más caras alegres de funcionarios nuestros”, expresó Schussmüller.

Don Mario, como lo conocen sus 220 funcionarios, comentó que la gran mayoría de los trabajadores vinculados a la empresa ya cuentan con hijos grandes, muchos de los cuales se van incorporando a la gran familia de Hierro Matt. “Cada vez que abrimos una sucursal, ellos ven que hay fuentes de trabajo. Ese es mi mayor alegría y mejor regalo”, enfatizó.

Una marca que sigue creciendo

El presidente de Hierro Matt dijo que se posicionaron de forma segura en el mercado de la construcción. “Esta empresa nació muy chiquita porque yo era herrero y fue creciendo con los años. Nos convertimos en vendedores de hierro y nos fue muy bien. Hoy me acompañan mis hijos y la idea es ir delegando funciones para ver la transición”, refirió.

Mario Schussmüller confirmó que ya cuentan con locales comprados para futuras sucursales. “Tenemos cinco construcciones haciendo a la vez. Yo creo que en un año van a estar las cinco funcionando”, remarcó.

La misión para el directivo es no parar, hecho que quedó plasmado en una nueva plataforma de negocios denominada “Hierro Matt Express”, cuyo objetivo es la venta más ágil y rápida de materia prima, principalmente a pequeña escala, a nivel de herreros y construcciones civiles de menor envergadura. “Este año tenemos la obligación de habilitar dos locales más antes de diciembre”, finalizó.