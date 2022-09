De La Chuchi Popeguare cumplió años

Todo comenzó en 2018 cuando Belén fue invitada a una boda en Punta Cana. Fue entonces que surgió la idea de hacer unos sombreros playeros personalizados, para lucir en la ceremonia.

Gracias a su talento en las manualidades, Belén logró la admiración de su trabajo y comenzó a participar en ferias y a llamar la atención de marcas que comenzaron a contratarla.

“Empecé con los sombreros personalizados en 2018, en 2020 puse la tienda de ropas porque quería complementar los sombreros con la ropa. En 2021, como me encanta ir a la peluquería y como me encanta estar siempre chuchi, entonces dije: ‘Voy a poner una peluquería también. Me va a generar dinero y encima voy a crear un concepto de tener todo en un mismo lugar para la mujer’”, afirma la joven emprendedora.

En De La Chuchi Popeguare, tanto niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres reciben todo tipo de cuidado estético y corporal. “Tenemos todo, desde colorimetría, maquillaje, manos, pies, peinados, spa, aparatología, cosmetología, extensión de pestaña, lifting, henna. Todo para el cuidado de la mujer”, detalla.

El local queda en Nilo Meyer c/ San Circiano, de San Lorenzo. Reservas al (0971) 944-090.

En redes: @delachuchi, @aodelachuchi y @lapeludelachuchi.