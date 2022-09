ERA Paraguay celebró su primer aniversario

Este primer aniversario celebra con cifras de éxito: con más de 131 propiedades captadas, más de 60 proyectos de desarrollo, la inyección de más de 50 millones de dólares en valor de cartera y la apertura de dos franquicias frente a un mercado paraguayo que presenta condiciones propicias para la inversión.

El sector inmobiliario lidera el mercado transaccional paraguayo, demostrando su fortaleza, como uno de los sectores que mejor ha aguantado los periodos de crisis, hasta el punto de consolidarse como uno de los pilares de la economía actual, según el analista Ricardo Ávalos, presidente de CANOPY. “No tengo duda de que, en el corto plazo, el real estate sería -al menos- el 20% de la economía paraguaya. Entiéndase por construcción, desarrollo y negocio hipotecario. Prepandemia era un 10% del PIB y durante pandemia se disparó a un 15%”, detalla.

En este escenario favorable para la inversión, el analista económico hizo referencia a los modelos de inversión que hay en el mercado para captar las nuevas oportunidades: “Hay formas de desembarco directo que, para Paraguay, es muy amigable. Al mismo tiempo, uno puede escoger desembarcar en empresas sólidas como track record en el mercado local. A estas empresas que, en su mayoría son desarrolladoras, se fueron sumando distintos esquemas de asset managers, que también hacen la tarea de filtrar con quienes quieren trabajar”.

“Teniendo en cuenta este escenario favorable para la inversión y las reglas de juego del sector, ERA Paraguay sentó las bases de una empresa internacionalmente activa y de éxito, apostando firmemente en un modelo de negocio basado en franquicias, como son ERA Black y Era RED, que se está redituando en significativas utilidades. También, nuestros esfuerzos están orientados a brindar una respuesta a las necesidades habitacionales de los usuarios que buscan opciones en la capital por negocios, trabajo, ocio, estudios u otras razones y sumando propuestas oportunas al nuevo modelo de vida -en altura-, ideales para los inversores”, afirmó Elizabeth Kolling, CEO de ERA Paraguay.

Además de contar 131 propiedades captadas, Era Paraguay tiene en su haber más de 60 proyectos de desarrollo y propiedades en exclusiva por un valor de 50 millones de dólares en cartera. “En un año, hemos logrado contar con más de 60 asesores y logrando 13 capacitaciones mensuales tanto para los franquiciados como para sus asesores, siendo un diferencial muy importante, de modo a responder con criterios técnicos a la demanda existente y eso, a la vez, se traduce en mayor confianza y rentabilidad de los proyectos”, emitió Kolling.

Incremento de operaciones

“En términos de real estate a nivel regional, Paraguay está atravesando el mejor momento por el potencial que tiene nuestro mercado, donde existen muchas ventajas para generar negocios con tierra. Las proyecciones para los próximos meses son prometedoras, puesto que seguiremos creciendo en Paraguay y estaremos ya operando Uruguay a través de dos franquicias que estamos a punto de estrenar y, siguiendo nuestro plan de crecimiento, muy pronto lanzaremos nuestra primera franquicia en la Argentina”, anunció Francisco Gómez, presidente de ERA Paraguay y directivo del Grupo GM.

En lo que respecta a las operaciones transaccionales en el mercado inmobiliario, en lo que va del año, a Paraguay han elegido como uno de los principales destinos de inversión, de acuerdo a Ricardo Ávalos: “La inversión extranjera, que ya es notoriamente importante desde la segunda porción del 2021, no tendría una razón aparente para no desembarcar. Aun así, una vez que los esquemas de desembarco estén disponibles y el marco sea el adecuado en cuanto a doble tributación, problemas de compliance y esquemas tributarios y regulatorios municipales claros, no nos debería extrañar, por lo menos, 10.000 millones de dólares en inversiones para los próximos tres años”.

Según el especialista, las oportunidades de crecimiento se deben a una serie de factores, empezando por el costo del metro cuadrado, que es dos a tres veces menos que en la región y el esquema tributario es muy favorable. “La estrategia de hold es algo prácticamente imposible en otros lugares del mundo, donde los municipios tienen una estrategia de mediano y largo plazo y los impuestos están sincronizados con la estrategia de las ciudades. Es difícil predecir cuánto tiempo estará vigente, pero basado en la velocidad de las decisiones locales, no cambiaría en el mediano plazo”.

En la misma línea, Francisco Gómez habló sobre las posibilidades de inversión con el sistema de ERA Paraguay. “En un año de operación con este producto, nos encontramos con un mercado heterogéneo. Hay desde inversores que piensan en colocaciones importantes, hasta gente que desea acceder a una de las unidades para mejorar sus condiciones de vida, que sean modernas y, a la vez, más accesibles, no buscan tasas astronómicas, sino apuntan a la tranquilidad y seguridad. La gente quiere cuidar su dinero y saber que puede encontrar esa garantía en nuestros proyectos. Es y será nuestro compromiso”, puntualiza.