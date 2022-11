Kia presentó dos modelos de bajo consumo

Ambos modelos, All-new Carens y All-new Niro, ya están disponibles en Paraguay de la mano del Grupo Garden. En lo que respecta al All-new Carens, este modelo trae sofisticación y la deportividad de un SUV en un paquete atractivo, con líneas de carácter vanguardistas, diseñado para grandes familias por el cómodo y espacioso asiento de tres filas con la distancia entre ejes más larga de su clase, enfocado en ofrecer practicidad mediante la creación de múltiples espacios de almacenamiento para diversas necesidades.

El All-new Carens llega con tres versiones que son LX–MT, EX AT Full y EX AT Limited.

Mientras que el All-new Niro, es un vehículo híbrido que ofrece una tecnología creada para hacer más intuitiva la conducción siendo líder en la movilidad sostenible.

Además, propone una solución para quienes buscan un SUV compacto, elegante, práctico y respetuoso con el medioambiente, destacado además por su bajo consumo de tan solo 4 litros cada 100 km en condiciones controladas, destacaron.