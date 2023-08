Con atractivas propuestas de viajes, llega la tercera edición de Black Travel

Black Travel es la propuesta que reúne a las agencias de viajes más referentes del país. Su tercera edición se realizará los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de setiembre, desde las 11:00 a las 21:00 en el hall central del Paseo La Galería.

Las agencias participantes ofrecerán asesoramiento integral en cuanto a planes de viajes, facilidades de financiación y beneficios adicionales. El objetivo principal de este evento es que las familias, trabajadores independientes u otros interesados puedan planificar sus vacaciones en tiempo y forma.

“La idea es que con la planificación podamos lograr y acceder a las mejores tarifas de las compañías aéreas, de los hoteles y otros proveedores en destino, y por ende, entregar la mejor propuesta a los clientes”, resaltó Omar Ojeda, gerente comercial de Boarding Group, que impulsa el evento.

Entre el abanico de opciones se citan excursiones en países asiáticos, paquetes para cruceros para explorar distintos destinos de Europa. Así también, las agencias expositoras contarán con atractivas salidas para puntos turísticos y de compra de Argentina, que son altamente demandados por los paraguayos.

A su vez, Alejandra Burró, presidenta de Boarding Group, mencionó que en lo referente a salidas garantizadas estarán dando foco al Caribe. Añadió que en esta edición cuentan con el apoyo de Banco Itaú, que otorgará la posibilidad de adquirir los paquetes y financiarlos a determinadas cuotas sin intereses.

Black Travel es organizada por Boarding Group, para sus divisiones de negocios Boarding Pass (agencia de viajes) y Bespoke (operadora mayorista).

Esta nueva edición de Black Travel es presentada por Itaú, como banco oficial y cuenta con el acompañamiento de la cadena hotelera Playa Resort, Royal Caribbean Internacional, Celebrity Cruises, Royal Caribbean, CopaAirlines, LATAM, Aerolíneas Argentinas, AirEuropa, Grand Palladium, OASIS, DIO, Hyatt All Inclusive, Altra All Inclusive, Seadust Cancun, Hilton All Inclusive, La Coralina y la oficina de turismo Aruba.