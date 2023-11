Coomecipar, presente en la Cadam Motor Sshow

Coomecipar ofrece a sus socios la oportunidad de financiar el vehículo 0 km de su elección con atractivas tasas de interés: 10,9% para plazos de hasta 48 meses y 11,9% para plazos de hasta 60 meses. La cooperativa no cobra gastos administrativos, absorbe el costo del seguro de vida según las cláusulas de la póliza, está exenta de IVA y ofrece retornos en excedentes al cierre del ejercicio.

Con estas condiciones, un crédito de G. 150.000.000 se financia en 60 cuotas de G. 3.329.092, aproximadamente, volviéndose en una de las opciones más competitivas del mercado.

Además, Coomecipar brinda flexibilidad a sus asociados, quienes pueden elegir entre el sistema de cuotas fijas (francés) o cuotas decrecientes (alemán); y otorga descuentos de intereses por el pago de cuotas adelantadas, contribuyendo así a reducir el costo final del préstamo.

Agilidad en los trámites

Para mayor comodidad, los socios pueden acercarse al stand de la cooperativa en la Cadam Motor Show, donde podrán obtener información detallada de las opciones de financiación y gestionar su crédito Vehículo 0 km con los asesores presentes. También pueden solicitar el préstamo en las oficinas, a través de la página web o la Agencia Digital, escribiendo al WhatsApp 021 248-8000.

Por la utilización del servicio de crédito, los socios generan cupones electrónicos para participar del sorteo de un paquete de viaje All Inclusive para 2 personas a Cancún, un All New Tucson 0 km, año 2023 y otros premios. Las condiciones detalladas de esta promoción están disponibles en www.coomecipar.coop.py, junto con los requisitos y las tasas vigentes de los préstamos de la entidad.