Entregaron un galardón a Carmotor en Corea del Sur

El acto de premiación se realizó el mes pasado en la Global Distributor Conference de KGM SsangYong en la ciudad de Seúl, Corea del Sur.

En este imponente evento marcaron presencia los representantes oficiales de la marca de más de 75 países.

“Este premio destaca la labor del equipo y las buenas prácticas ejecutadas durante el año para posicionar la marca”, declaró Verena Knapps desde la capital surcoreana.

“Además nos motiva para seguir por este camino. Hoy somos ejemplo para países de todo el mundo”, agregó.

Durante la noche de premiación también fueron destacadas otras categorías como Best Market Share, Excellence in Business Development, Excellence in Customer Service y Distributor of the Year, entre otras.

Con este importante reconocimiento, KGM SsangYong Paraguay deja en claro que el trabajo en equipo, el uso de data y el crecimiento planificado, van de la mano para llegar al éxito digital.