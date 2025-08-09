Juan Manuel Hoyos destaca liderazgo paraguayo en América

Hoyos reconoce a Paraguay como un referente regional de la mano del Grupo Garden.

“Ha ganado consecutivamente el premio Shogun al mejor distribuidor. Es uno de los mejores de toda la región, y eso merece nuestro reconocimiento”, destacó.

Hoyos vino exclusivamente para el lanzamiento del nuevo Nissan Kicks, que mostró una propuesta completamente transformada. “Es más grande, más robusta, con más de 15 tecnologías enfocadas en la seguridad y la comodidad del cliente”, detalla.

“Tiene un diseño inspirado en elementos culturales como los sneakers y el casco de un mariscal de fútbol americano, lo que le da ese carácter joven y audaz”, describió.

Pero el diseño no es todo. El nuevo Kicks incorpora una motorización turbo 1.1 litros, que alcanza hasta 222 Nm de torque, lo que lo convierte en un SUV ágil, eficiente y potente.

“Aunque es más grande, se siente más liviano y rápido. El peso-volumen está optimizado y eso mejora el desempeño sin sacrificar eficiencia”, aseguró Hoyos.

“Hay que probarlo para enamorarse”

El modelo ofrece 11 colores y tecnología de punta, como 10 parlantes integrados para un sonido envolvente.

“Esto no solo lo hace más juvenil, también responde a distintos tipos de clientes, como los amantes de la música o quienes valoran una experiencia envolvente mientras manejan”, agregó.

Desde el punto de vista ambiental, Nissan refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

“El Kicks incluye partes reciclables, eficiencia en el consumo y forma parte de nuestra filosofía global. Nissan es la única marca japonesa en la Fórmula E, y eso dice mucho sobre el futuro que visualizamos”, afirmó Hoyos.

Respecto al mercado paraguayo, el presidente de NIBU destacó el desempeño local, a cargo del Grupo Garden. “El año pasado fue histórico para productos como la Nissan Frontier en Paraguay. También lanzamos el Qashqai, y ahora sumamos el nuevo Kicks para fortalecer nuestra línea de SUVs”, detalló.

Agregó que las plantas de Nissan en Brasil y México, con inversiones combinadas que superan los 1.200 millones de dólares, serán las encargadas de abastecer toda América Latina.

“Este Kicks es un producto diseñado por y para Latinoamérica, con la calidad japonesa y el espíritu latinoamericano. Es un producto ganador y queremos que siga no sumando, sino multiplicando clientes”, finalizó Hoyos.