Sudameris y A Todo Pulmón Py Respira lanzan un concurso

El concurso está dirigido a estudiantes de primero a sexto grado, quienes podrán expresar su creatividad dibujando un árbol autóctono de Paraguay.

La recepción de dibujos será digital y estará abierta hasta el 8 de septiembre.

Las obras deben ser inéditas, creadas exclusivamente por los niños y niñas, sin ayuda de terceros, y pueden realizarse en diversos soportes como papel, cartón, madera o lienzo, usando lápices, pinceles, témperas y otras herramientas.

Los dibujos deberán ser fotografiados y cargados en la plataforma habilitada para el concurso, ingresando a https://atodopulmon.org/. Para más información sobre el concurso, consultar las bases y condiciones disponibles en las redes sociales de Sudameris y de A Todo Pulmón.

El concurso “Dibujá un árbol” es único en su tipo a nivel nacional, y ofrece atractivos premios para incentivar la participación y el compromiso con la naturaleza.

Para los 10 finalistas habrá una tablet más internet por un año, e invitación al niño finalista y sus padres para participar en la cena de premiación.

Para el ganador o ganadora habrá un paquete de viaje a Roma, Italia, que incluirá a dos adultos (padres).

El paquete incluye pasajes aéreos, estadía 6 días/7 noches en hotel, traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto y asistencia al viajero.

El/la ganador/a será anunciado/a durante la cena de gala de A Todo Pulmón, el próximo 18 de noviembre en el Club Centenario.