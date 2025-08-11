Compromiso con la salud pública y bienestar animal

Representantes de la industria agroveterinaria resaltan cómo la colaboración entre veterinarios y proveedores impulsa la salud animal.

En Paraguay, cada 10 de agosto se celebra el Día del Veterinario, que con entrega y amor cuida del bienestar de los animales y es clave en la salud pública mediante el control, prevención y erradicación de la zoonosis.

En este Día del Veterinario, desde el sector buscan enviar un mensaje especial para contribuir con el bienestar animal, y es que detrás de cada mascota sana hay profesionales dedicados y una industria que evoluciona para acompañarlos.

Los veterinarios reciben esta fecha con orgullo y gratitud, subrayando cómo la valoración social refuerza su vocación, pero sobre todo el respeto demostrado por quienes tienen una mascota y las valoran como miembro de sus familias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Trabajar con mascotas es pura pasión”, señala la doctora veterinaria Sabrina Sardi, encargada de ventas y desarrollo comercial de Iris, una empresa paraguaya socialmente responsable dedicada a la producción y comercialización de productos, insecticidas y de limpieza; veterinarios y cosméticos.

Iris tiene como propósito lograr la satisfacción y fidelidad de sus colaboradores, clientes y consumidores.

“Proteger la salud y seguridad de nuestros colaboradores y trabajar en armonía con los intereses de la comunidad”, señala.

“Hoy el sello de calidad Kerkus se ha extendido a más de cinco países, logrando de esta forma la licencia Marca País, lo que reconoce el prestigio y la calidad de la marca”, destaca.

La profesional añade que el crecimiento del rubro se da gracias a la combinación de amor por los animales y profesionalismo.

La sinergia entre veterinarios y proveedores es fundamental.

Empresas como Iris, con productos certificados bajo normas ISO 9001 y buenas prácticas de manufactura (BPM), enfatizan que el conocimiento técnico de los veterinarios es vital para recomendar insumos adecuados. “Juntos generamos confianza en los tutores y mejores resultados”, explica Sardi.

Innovación

Entre las novedades del sector destaca un repelente educador para mascotas, diseñado para corregir conductas con un enfoque amable y accesible. La empresa asegura calidad mediante controles estrictos y certificaciones internacionales, priorizando la eficacia y seguridad.

El sector enfrenta obstáculos, como la importación de materias primas, sujeta a regulaciones complejas que impactan en costos y plazos. Pese a ello, el compromiso es mantener estándares altos para apoyar a los profesionales.