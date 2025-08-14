Dos congresos de Quimfa y Sociedad de Infectología

Desde la Sociedad Paraguaya de Infectología resaltan que ambos congresos constituyen un hito fundamental en el fortalecimiento de las ciencias biomédicas, especialmente en las áreas de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, promoviendo la construcción de espacios de formación continua.

Las actividades se enmarcan en un contexto sanitario desafiante, donde los escenarios epidemiológicos y clínicos requieren respuestas basadas en evidencia científica actualizada, enfoques multidisciplinarios, y una práctica médica orientada por principios éticos, sostenibles y centrados en el paciente.

Más datos en redes de La Sociedad Paraguaya de Infectología, en FB @spipy, y Sociedad Pya. de Microbiología en FB @sociedadparaguaya.demicrobiologia.