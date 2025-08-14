Excelsis y Oracle celebran 33 años de innovación y liderazgo

El evento se desarrolló en Rogelio Bar, combinando un espacio de networking de alto nivel con una agenda cargada de inspiración y visión estratégica.

La apertura estuvo a cargo de Daniel Sauca, Presidente de Excelsis, quien destacó los hitos alcanzados en los últimos cinco años, entre ellos: más de 200 certificaciones, 400.000 horas de servicios de desarrollo, 50 proyectos de analítica avanzada y 10 implementaciones de sistemas de gestión hospitalaria.

La keynote principal, titulada La soberanIA como motor de desarrollo, fue presentada por Polkan García, Cloud Sales Regional Snr Director de Oracle, quien compartió una perspectiva innovadora sobre cómo la inteligencia artificial puede transformar personas, industrias y naciones.

La noche también contó con una entrevista a Sofía Guidotti, Managing Director de Oracle, y un cierre con brindis, catering y un show especial, consolidando el evento como una experiencia única para la comunidad empresarial y tecnológica del país.

“Este encuentro reafirma nuestro compromiso con el liderazgo, la innovación y la transformación digital de las empresas paraguayas, conectando a las personas correctas en el momento adecuado para generar oportunidades reales”, subrayó Daniel Sauca.

Con 33 años en el mercado, Excelsis es una empresa líder en soluciones tecnológicas, especializada en desarrollo de software, analítica avanzada, inteligencia artificial y servicios en la nube.