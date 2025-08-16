Empresariales

Palada inicial del barrio cerrado Nativus en Luque

En Mora Cue, Luque, se realizó la palada inicial de Nativus, un nuevo barrio cerrado boutique que promete marcar un antes y un después en la manera de vivir e invertir en la zona.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 01:00
Denisse Venialgo, Gustavo Person, José Bresanovich, Miguel Chian y Liliana López.
Denisse Venialgo, Gustavo Person, José Bresanovich, Miguel Chian y Liliana López.Gustavo Machado

El proyecto fue desarrollado por Club Design, la construcción estará a cargo de Benítez Bittar Constructora y cuenta con el respaldo financiero del Banco GNB, que acompaña el desarrollo como entidad oficial con planes de financiación accesibles.

El barrio está pensado para quienes buscan naturaleza, diseño y plusvalía, todo en un mismo lugar.

Se construirán 19 casas que estarán distribuidas en un entorno completamente planificado, con un Club House rodeado de naturaleza, amenities de uso común y un diseño paisajístico que prioriza la conexión con el entorno.

La propuesta apunta tanto a familias que buscan calidad de vida como a inversores que ven en Luque y especialmente en Mora Cue, una de las zonas con mayor proyección del área metropolitana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado