Palada inicial del barrio cerrado Nativus en Luque

El proyecto fue desarrollado por Club Design, la construcción estará a cargo de Benítez Bittar Constructora y cuenta con el respaldo financiero del Banco GNB, que acompaña el desarrollo como entidad oficial con planes de financiación accesibles.

El barrio está pensado para quienes buscan naturaleza, diseño y plusvalía, todo en un mismo lugar.

Se construirán 19 casas que estarán distribuidas en un entorno completamente planificado, con un Club House rodeado de naturaleza, amenities de uso común y un diseño paisajístico que prioriza la conexión con el entorno.

La propuesta apunta tanto a familias que buscan calidad de vida como a inversores que ven en Luque y especialmente en Mora Cue, una de las zonas con mayor proyección del área metropolitana.

