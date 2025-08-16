Sabores y solidaridad en “Todos a Comer 2025”

La jornada reunió a familias, voluntarios y reconocidos chefs como Colaso Bo, Luchef (Luis Villalba), Gustavo Benítez, Gustavo Basili, Federico Cazal y Eduardo Segovia, quienes ofrecieron un variado menú a beneficio de niños y niñas con pérdida auditiva.
El evento tuvo como objetivo recaudar fondos para programas de estimulación temprana, provisión de implantes cocleares o audífonos, capacitación a familias y profesionales, y contención a padres de niños hipoacúsicos.
Además de la propuesta gastronómica, los asistentes disfrutaron de espectáculos, juegos y actividades para todas las edades. La Fundación Florencia agradeció el apoyo de empresas, artistas y público, destacando que la recaudación permitirá seguir mejorando la calidad de vida de más familias.