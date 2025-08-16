Empresariales

Tres historias, un mismo compromiso: décadas de desarrollo en Paraguay

Emsa Inmobiliaria, La Loteadora Inmobiliaria S.A. y la Cooperativa Manduvirá celebran aniversarios emblemáticos en 2025, sumando más de 146 años de experiencia conjunta. Estas empresas han dejado una huella profunda en inclusión social, innovación y desarrollo sostenible, aportando a la transformación económica y territorial del país.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 01:00
Emsa, La Loteadora y la Cooperativa Manduvirá impulsan el desarrollo del país desde hace más de tres décadas.
En agosto de 2025, tres referentes de distintos sectores productivos del Paraguay celebran hitos que reflejan su aporte al desarrollo económico y social del país.

Emsa Inmobiliaria cumple 31 años consolidada como una de las empresas líderes del mercado inmobiliario nacional. Desde su fundación en 1994, ha promovido el acceso a la tierra como motor de inclusión, beneficiando a más de 30.000 familias.

Con presencia en más de 20 municipios, un modelo de financiación directa y proyectos con criterios de sostenibilidad, la firma combina crecimiento empresarial con impacto social, impulsando urbanizaciones accesibles en zonas estratégicas y con alta proyección.

Joaquín Salum, director ejecutivo de Emsa.
La Loteadora Inmobiliaria SA, por su parte, alcanza 65 años de trayectoria, fiel a su misión de democratizar el acceso a la propiedad. Más de 40.000 familias han concretado el sueño de la vivienda propia gracias a sus planes accesibles y más de 300 loteamientos activos en todo el país.

Su visión combina planificación urbana, respeto al medioambiente y compromiso con las comunidades, transformando tierras en hogares y fortaleciendo el tejido social.

En el ámbito cooperativo, Manduvirá celebra su cincuentenario como referente mundial en la producción de azúcar orgánico. Con 735 productores asociados y exportaciones a 32 países, la cooperativa combina comercio justo, diversificación productiva y sostenibilidad. Su modelo genera valor agregado al campo paraguayo, impulsa prácticas agrícolas responsables y busca fomentar el consumo orgánico en el mercado local.

Tres aniversarios que no solo evocan historia, sino también visión de futuro. Emsa, La Loteadora y Manduvirá confirman que el desarrollo empresarial, cuando se alinea con la innovación, la responsabilidad social y la sostenibilidad, se convierte en una fuerza transformadora capaz de generar oportunidades reales y duraderas para el Paraguay.

