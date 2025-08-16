Tres historias, un mismo compromiso: décadas de desarrollo en Paraguay

En agosto de 2025, tres referentes de distintos sectores productivos del Paraguay celebran hitos que reflejan su aporte al desarrollo económico y social del país.

Emsa Inmobiliaria cumple 31 años consolidada como una de las empresas líderes del mercado inmobiliario nacional. Desde su fundación en 1994, ha promovido el acceso a la tierra como motor de inclusión, beneficiando a más de 30.000 familias.

Con presencia en más de 20 municipios, un modelo de financiación directa y proyectos con criterios de sostenibilidad, la firma combina crecimiento empresarial con impacto social, impulsando urbanizaciones accesibles en zonas estratégicas y con alta proyección.

La Loteadora Inmobiliaria SA, por su parte, alcanza 65 años de trayectoria, fiel a su misión de democratizar el acceso a la propiedad. Más de 40.000 familias han concretado el sueño de la vivienda propia gracias a sus planes accesibles y más de 300 loteamientos activos en todo el país.

Su visión combina planificación urbana, respeto al medioambiente y compromiso con las comunidades, transformando tierras en hogares y fortaleciendo el tejido social.

En el ámbito cooperativo, Manduvirá celebra su cincuentenario como referente mundial en la producción de azúcar orgánico. Con 735 productores asociados y exportaciones a 32 países, la cooperativa combina comercio justo, diversificación productiva y sostenibilidad. Su modelo genera valor agregado al campo paraguayo, impulsa prácticas agrícolas responsables y busca fomentar el consumo orgánico en el mercado local.

Tres aniversarios que no solo evocan historia, sino también visión de futuro. Emsa, La Loteadora y Manduvirá confirman que el desarrollo empresarial, cuando se alinea con la innovación, la responsabilidad social y la sostenibilidad, se convierte en una fuerza transformadora capaz de generar oportunidades reales y duraderas para el Paraguay.