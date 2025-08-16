Empresariales

Universidad Americana realizó feria de educación

En el marco de la campaña Made In Americana, la Universidad Americana, a través de su área de Internacionalización, apoyó la feria de educación “Study in Korea”, que reunió a representantes de prestigiosas universidades coreanas para ofrecer oportunidades académicas a estudiantes paraguayos.

Por ABC Color
16 de agosto de 2025 - 01:00
Una importante concurrencia se tuvo en “Study in Korea”.ARCENIO ACUÑA

La feria se realizó en cooperación con el Instituto Nacional para la Educación Internacional de Corea (NIEED) y diversas instituciones de educación superior de Corea del Sur.

Los asistentes conocieron la oferta educativa y cultural de uno de los países con mayor proyección académica en Asia. En dos jornadas, brindaron asesoramiento directo con universidades coreanas, stands interactivos con regalos personalizados, como eco-bolsas y espejos con nombres en coreano, información sobre la beca GKS (beca del gobierno coreano), orientación sobre cursos de coreano y el examen TOPIK y asesoramiento para ingresar a la carrera de Licenciatura en Educación de la Lengua Coreana.

