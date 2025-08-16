Universidad Americana realizó feria de educación

La feria se realizó en cooperación con el Instituto Nacional para la Educación Internacional de Corea (NIEED) y diversas instituciones de educación superior de Corea del Sur.

Los asistentes conocieron la oferta educativa y cultural de uno de los países con mayor proyección académica en Asia. En dos jornadas, brindaron asesoramiento directo con universidades coreanas, stands interactivos con regalos personalizados, como eco-bolsas y espejos con nombres en coreano, información sobre la beca GKS (beca del gobierno coreano), orientación sobre cursos de coreano y el examen TOPIK y asesoramiento para ingresar a la carrera de Licenciatura en Educación de la Lengua Coreana.