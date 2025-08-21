Expo Capasu define su agenda de expertos 2025

El Congreso de Capacitación de Retailers contará con disertaciones de alto impacto a cargo de expertos internacionales provenientes de Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, Brasil y Colombia.

Entre los nombres destacados figuran el peruano Fernando Carvallo, quien abrirá el programa con la charla “¿Hacia dónde va el mundo?”, y el argentino Leo Piccioli, quien abordará el liderazgo y el cambio tecnológico.

El programa incluirá además charlas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, estudios de mercado, tendencias del retail, experiencia de compra, y la conferencia inspiracional “Ikigai: el método japonés para ser feliz”, a cargo de Fer Niizawa. En el cierre se prevé un panel de supermercadistas internacionales, seguido de la esperada premiación a expositores.