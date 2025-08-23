La auténtica fiesta alemana: Oktoberfest Paulaner en Asunción

La mayor fiesta cervecera vuelve a Asunción con el Oktoberfest Paulaner, en donde la marca arma su gran carpa para traer la auténtica experiencia del Oktoberfest tal cual como se vive en Alemania.

Entrar bajo la Carpa Paulaner es una experiencia que te hace viajar directamente a Múnich, con el sabor de la mejor cerveza y las costumbres alemanas más tradicionales como: barriles de cerveza, manijas, pinchado de barril, vestuarios tradicionales, platos típicos alemanes, y otros. Es la única carpa que mantiene intacta todas sus costumbres hasta hoy en día.

La marca comenzó a escribir su historia en el país desde el año 2011, luego de cuatro años, en el 2015, la primera edición de la Carpa Paulaner se realizó en Asunción y hoy es uno de los Oktoberfest más grandes hechos por la marca en todo el mundo.

La 9° edición del Oktoberfest Paulaner se realizará en la Costanera de Asunción, los días 2, 3 y 4 de octubre. La compra de entradas y reservas de mesa serán a través de la plataforma de Tuti.

Este año nuevamente se contará con la cerveza oficial del Oktoberfest, la Oktoberfestbier, hecha exclusivamente para estas fechas y, como adición, nuevamente se suma la variedad de la cerveza de trigo Weissbier 0.0% alcohol promoviendo el consumo responsable en la fiesta y para aquellas personas que quieran optar por una opción sin alcohol.

El Oktoberfest Paulaner espera a todos los amantes de esta festividad para otra gran experiencia cargada de tradición alemana, amistad y diversión, como en las mejores ciudades del mundo.