Superseis relanza exitosa promoción de coleccionables

Con un diseño exclusivo y materiales de alta calidad, esta línea ha sido pensada para ofrecer una experiencia de compra innovadora y única a los clientes de Superseis.

La colección Bellagio está compuesta por ocho piezas esenciales que combinan diseño, practicidad y durabilidad: dos sartenes antiadherentes de 20 cm y 26 cm; una salsera con tapa; un grill de 26 x 26 cm; un amplio wok de 28 cm; dos cacerolas con tapa de 20 cm y 26 cm; y, como complemento, un colador de acero inoxidable adaptable a la cacerola de 26 cm.

La entrega de stickers culminará el 31 de diciembre y los clientes podrán canjear sus cartillas por los productos hasta el domingo 14 de enero de 2026.

Para más información, los clientes pueden acercarse a cualquier sucursal de Superseis o visitar el sitio web www.superseis.com.py.

