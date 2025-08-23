Techo Paraguay invita a sumarse a su colecta nacional

Con el lema Lo básico no debería ser un privilegio, la campaña 2025 de Techo busca visibilizar la realidad de miles de familias paraguayas y contribuir con el mejoramiento de sus viviendas, con el apoyo ciudadano.

En esta edición, la propuesta suma una narrativa que invita a mirar la realidad de los asentamientos populares desde una perspectiva distinta, poniendo en valor aquello que para muchos es mínimo pero que, en contextos vulnerables, se convierte en un verdadero tesoro. Para transmitir esa esencia se contó con el aporte del reconocido fotógrafo paraguayo Marko Nara, quien, a través de su “fotoperiodismo de lujo”, retrató con sensibilidad la vida en estos sitios. La estética de sus imágenes recuerda a catálogos de joyería, pero en lugar de diamantes o metales preciosos, exhibe aquello que en un hogar vulnerable puede significar dignidad: una canilla con agua, una conexión eléctrica, un inodoro.

Las fotografías fueron tomadas en los asentamientos de Luque, lugares donde estos objetos marcan una diferencia profunda en la vida cotidiana. Esta mirada busca resignificar lo esencial y provocar empatía, mostrando que en donde todo falta, lo mínimo se vuelve un tesoro.

Como parte de la campaña, joyerías y locales comerciales en reconocidos shoppings del país ceden un espacio en sus vidrieras para exhibir estas “joyas” de lo esencial.

