Universitaria realiza una promo por su aniversario

La promo está vigente hasta el 18 de enero de 2026. La participación es a través de cupones electrónicos generados automáticamente por el sistema informático de Universitaria.

Los premios son dos automóviles Toyota Corolla Cross CVT HEV - Modelo 2025 y dos viajes al Caribe a elección (Riviera Maya, Costa Mujeres, Punta Cana o Cancún) con tarjeta prepaga Mastercard de US$ 500 para viáticos.

El primer sorteo será el viernes 12 de diciembre de 2025, para los dos viajes al Caribe, con los cupones generados entre el 14 de agosto y el 30 de noviembre de 2025. El sorteo de los autos será el viernes 30 de enero de 2026, con cupones generados entre el 14 de agosto de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Más info en www.universitaria.coop.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy