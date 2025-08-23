Empresariales

Universitaria realiza una promo por su aniversario

En el marco de la celebración de su 52º aniversario, la Cooperativa Universitaria presenta su gran promoción Tu crédito y tu tarjeta te llevan más lejos, que premiará la confianza y fidelidad de los socios con increíbles premios.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 01:00
Directivos de Coop. Universitaria dieron detalles de la promo.
Directivos de Coop. Universitaria dieron detalles de la promo.GUSTAVO MACHADO

La promo está vigente hasta el 18 de enero de 2026. La participación es a través de cupones electrónicos generados automáticamente por el sistema informático de Universitaria.

Los premios son dos automóviles Toyota Corolla Cross CVT HEV - Modelo 2025 y dos viajes al Caribe a elección (Riviera Maya, Costa Mujeres, Punta Cana o Cancún) con tarjeta prepaga Mastercard de US$ 500 para viáticos.

El primer sorteo será el viernes 12 de diciembre de 2025, para los dos viajes al Caribe, con los cupones generados entre el 14 de agosto y el 30 de noviembre de 2025. El sorteo de los autos será el viernes 30 de enero de 2026, con cupones generados entre el 14 de agosto de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Más info en www.universitaria.coop.

