Intentan incendiar vehículo incautado a “La Vaca” frente a una comisaría

Horas después de la captura de José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, desconocidos intentaron incendiar el vehículo que fue incautado durante el operativo policial que culminó con su detención.

El hecho ocurrió frente a la Comisaría 2ª Metropolitana, donde el automóvil permanecía bajo custodia tras haber sido puesto a disposición del Ministerio Público.

La rápida intervención de policías y bomberos evitó que las llamas consumieran por completo el rodado, considerado una de las principales evidencias del caso.

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Ataque ocurrió durante la noche

El subcomisario Blas Espínola informó que alrededor de las 22:00 observaron que el vehículo comenzaba a incendiarse.

Ante la situación, convocaron de inmediato a bomberos voluntarios de Sajonia y a bomberos de la Policía Nacional para controlar el fuego.

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“Se pudo salvar nuevamente el vehículo de lo que podía ser un incendio total”, señaló el jefe policial.

Gracias a la rápida reacción, los daños fueron limitados y el automóvil permaneció bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Testigo habló de un ataque intencional

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el incendio no habría sido accidental.

Un testigo que transitaba por la zona manifestó a la Policía que observó un vehículo de color gris detenerse cerca del rodado incautado.

Según su relato, una persona descendió, arrojó un objeto encendido contra el automóvil y escapó rápidamente del lugar.

Esa versión refuerza la hipótesis de un ataque deliberado contra la evidencia vinculada al procedimiento policial.

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Investigan posible vínculo con el caso

Aunque la Policía evita adelantar conclusiones, una de las líneas de investigación apunta a personas relacionadas con el caso que derivó en la detención de “La Vaca”.

Espínola indicó que existen varias hipótesis en análisis y mencionó que una posibilidad es que el ataque haya sido ejecutado por allegados de alguna de las partes involucradas en el procedimiento realizado horas antes.

No obstante, aclaró que hasta el momento no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades concretas.

“Estamos investigando esa situación, pero no podemos acusar por acusar”, afirmó.

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Revisan imágenes de cámaras de seguridad

Los investigadores ya iniciaron el análisis de grabaciones captadas por cámaras de la propia comisaría y de inmuebles vecinos.

El objetivo es identificar el vehículo mencionado por el testigo y determinar la secuencia exacta de lo ocurrido.

Las imágenes también podrían permitir establecer cuántas personas participaron del ataque y la ruta utilizada para la huida.

El antecedente: la captura de “La Vaca”

El intento de incendio se produjo pocas horas después del operativo que terminó con la captura de José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, considerado un conocido tortolero.

Su detención se produjo tras una persecución policial en la Costanera Sur de Asunción, procedimiento durante el cual fue incautado el vehículo que posteriormente se intentó destruir.

El sospechoso cuenta con 13 órdenes de captura pendientes, entre ellas una relacionada con un caso de homicidio, según informó la Policía Nacional.