Dollar Car Rental llega al país de la mano del Grupo Diesa

Con el respaldo del Grupo Diesa, líder del sector automotor en Paraguay, la prestigiosa agencia estadounidense Dollar Car Rental inicia oficialmente sus operaciones en el país, sumándose al robusto portafolio de más de 20 marcas que representa la compañía.

Miguel Carrizosa, presidente y director gerente de Diesa, junto a Helena Carrizosa, gerente de las rentadoras del grupo, dieron a conocer todos los detalles.

Con una propuesta orientada tanto a visitantes extranjeros como a residentes locales, Dollar Car Rental ofrece una amplia gama de vehículos disponibles para alquiler, desde modelos compactos pasando por SUVs y pick ups, ideales para recorridos urbanos o viajes por ruta hacia el interior del país.

Las tarifas diarias accesibles y competitivas convierten a Dollar en una opción atractiva para todo tipo de conductores, con la edad mínima de 22 años.

La marca cuenta con tres oficinas habilitadas: en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, otra en la sucursal Diesa Mariscal López de Asunción y la tercera en la sucursal Diesa Ciudad del Este.

La gestión de alquiler y reserva de vehículos puede realizarse de manera presencial. Asimismo, quienes prefieran planificar con anticipación desde cualquier parte del mundo pueden ingresar a https://lac.dollar.com/.

También pueden solicitar información a través de la cuenta en Instagram @dollar.paraguay, al correo dollar@diesa.com.py o al WhatsApp +595986 802-976.

Dollar Car Rental es marca reconocida que pertenece a Hertz Corporation.