Presentan Convenfarma y Expo Farmacientífica

La Expo-Farmacientífica y Convenfarma 2025 se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre, en el salón de eventos del Paseo La Galería.

En dicho espacio, las principales empresas proveedoras del sector farmacéutico paraguayo se reunirán para exhibir sus innovaciones y fortalecer vínculos con farmacias tanto tradicionales como de nuevos formatos de autoservicio. El encuentro tiene como meta reunir y capacitar a propietarios, gerentes y auxiliares de farmacia.

Los temas clave de las conferencia serán: la transformación digital en farmacias paraguayas con IA, gestión de inventarios y atención omnicanal; tendencias internacionales en logística farmacéutica desde cadena de frío hasta última milla; innovación en medicamentos y terapias personalizadas, y estrategias de fidelización.