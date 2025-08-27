Caja Bancaria celebra 74 años con gestión sólida y sostenible

La actual administración avanza con una gestión basada en la transparencia, la disciplina financiera y la participación de todos los sectores: jubilados, trabajadores activos y empleadores.

Entre los logros alcanzados sobresale la reducción de los gastos administrativos y la regularización tributaria, que permitió retomar la concesión de préstamos hipotecarios y ofrecer nuevamente soluciones a los afiliados.

En paralelo, se incorporaron herramientas tecnológicas como la facturación electrónica y un sistema automatizado de control de beneficiarios, orientados a optimizar recursos, agilizar procesos y modernizar la gestión.

“El Consejo impulsa la actualización de la ley orgánica para fortalecer el equilibrio del esquema solidario intergeneracional”, remarcó Núñez.

“Nuestro objetivo es proyectar un modelo sólido, eficiente y confiable que garantice los derechos de actuales y futuros beneficiarios”, concluyó el presidente con visión estratégica.