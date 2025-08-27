Empresariales

Caja Bancaria celebra 74 años con gestión sólida y sostenible

Con 74 años de trayectoria, la Caja Bancaria reafirma su compromiso con la protección social de todos los afiliados. “El principal desafío es asegurar la sostenibilidad del sistema previsional en el tiempo”, afirmó el economista Roberto Núñez, presidente de la institución.

Sede de la Caja Bancaria, en el centro de Asunción.
La actual administración avanza con una gestión basada en la transparencia, la disciplina financiera y la participación de todos los sectores: jubilados, trabajadores activos y empleadores.

Entre los logros alcanzados sobresale la reducción de los gastos administrativos y la regularización tributaria, que permitió retomar la concesión de préstamos hipotecarios y ofrecer nuevamente soluciones a los afiliados.

En paralelo, se incorporaron herramientas tecnológicas como la facturación electrónica y un sistema automatizado de control de beneficiarios, orientados a optimizar recursos, agilizar procesos y modernizar la gestión.

“El Consejo impulsa la actualización de la ley orgánica para fortalecer el equilibrio del esquema solidario intergeneracional”, remarcó Núñez.

“Nuestro objetivo es proyectar un modelo sólido, eficiente y confiable que garantice los derechos de actuales y futuros beneficiarios”, concluyó el presidente con visión estratégica.

