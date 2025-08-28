Empresariales

Rondina reabre su tienda en el Shopping Mariscal

Rondina, marca deportiva y casual reconocida por su estilo y propuestas de moda, celebró la reapertura de su tienda en el Shopping Mariscal, estrenando una nueva ubicación en el nivel 2 del bloque A del centro comercial.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 01:00
Rondina tiene un nuevo espacio en el Shopping Mariscal.Heber Carballo

En Rondina los clientes pueden encontrar una amplia variedad de prendas deportivas y casuales, diseñadas para ofrecer comodidad sin dejar de lado el estilo. Su propuesta incluye desde ropa y calzado para entrenamiento hasta opciones versátiles para el día a día, pensadas para quienes buscan calidad, funcionalidad y tendencia en un mismo lugar.

La jornada contó con descuentos especiales y sorpresas exclusivas para quienes visitaron la tienda, en un ambiente pensado para ofrecer una experiencia de compra renovada y cercana a sus clientes.

Con esta reapertura Rondina reafirmó su compromiso de seguir ofreciendo productos de calidad, tendencias actuales y un servicio personalizado, ahora en un espacio moderno y cómodo para todos sus visitantes.

