Skin 1004 llega a Paraguay con InnovaPharma y Punto Farma

Con este lanzamiento, InnovaPharma reafirma su misión de acercar a los paraguayos lo mejor del skincare coreano a nuestro país con productos innovadores, seguros y legalmente aprobados.

Presente en más de 90 países, S kin 1004 es una de las marcas de K-Beauty más premiadas y respetadas del mundo. Su diferencia radica en el uso de Centella Asiática de Madagascar, reconocida por sus propiedades calmantes, regeneradoras e hidratantes.

De la misma manera, todos sus productos cuentan con certificaciones internacionales como CGMP, Cruelty-Free y veganas por PETA, lo que garantiza su excelencia y compromiso con la ética.

Actualmente en nuestro país están disponibles los siguientes productos: Madagascar Centella Light Cleansing Oil, Madagascar Centella Ampoule Foam, Madagascar Centella Ampoule, Madagascar Centella Soothing Cream y Madagascar Centella Poremizing Quick Clay Stick Mask.

No obstante, esta es solo la primera etapa, por lo que próximamente se ampliará el portafolio de productos de la marca en Paraguay.

Con este lanzamiento, InnovaPharma consolida su rol como representantes y distribuidores oficiales de Skin 1004, acercando a los consumidores locales productos innovadores y seguros que hoy son elegidos por millones en todo el mundo.

La llegada de Skin 1004 a Punto Farma, la mayor cadena de farmacias del país, marca el inicio de una expansión que busca posicionar la marca en todo el territorio nacional.