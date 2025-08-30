Personal y A Todo Pulmón sellaron alianza

El objetivo es fortalecer la conciencia ambiental, promover la reforestación y fomentar prácticas sostenibles en las comunidades.

La alianza busca unir esfuerzos para desarrollar proyectos que contribuyan directamente a la preservación del medioambiente, potenciando la participación ciudadana y la educación ambiental.

Entre las acciones previstas se encuentran jornadas de plantación de árboles, campañas de sensibilización y actividades orientadas a cuidar y preservar el entorno natural.

Con esta alianza, Personal y la organización A Todo Pulmón reafirman su compromiso de trabajar en conjunto para lograr un futuro más sostenible, integrando acciones concretas que beneficien al planeta y a la sociedad en nuestro país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy