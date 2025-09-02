Empresariales

Caja Bancaria cumple 74 años con nuevos desafíos

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines conmemora el 27 de agosto sus 74 años de existencia institucional. Fue creada como un ente autárquico, organismo público con personería jurídica propia y con autonomía administrativa, financiera y técnica.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 01:00
Roberto Núñez, presidente de la Caja Bancaria.
Roberto Núñez, presidente de la Caja Bancaria.Gentileza

La Caja fue concebida como respuesta a la demanda de protección social de los empleados bancarios del país. Sus recursos e ingresos están destinados a cubrir sus pres taciones, los gastos administrativos y las inversiones que se realicen.

Roberto Núñez, elegido presidente para el período 2024–2027, afirmó que su principal objetivo es asegurar un futuro sostenible para la institución.

De hecho, manifestó que “nuestro desafío es adaptar la ley, con mirada de futuro, para garantizar la sostenibilidad de la Caja Bancaria en el tiempo”.

Por ello, para Núñez, lo primero es el ordenamiento administrativo y operativo, con énfasis en la austeridad y el uso racional de los recursos.

