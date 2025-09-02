Caja Bancaria cumple 74 años con nuevos desafíos

La Caja fue concebida como respuesta a la demanda de protección social de los empleados bancarios del país. Sus recursos e ingresos están destinados a cubrir sus pres taciones, los gastos administrativos y las inversiones que se realicen.

Roberto Núñez, elegido presidente para el período 2024–2027, afirmó que su principal objetivo es asegurar un futuro sostenible para la institución.

De hecho, manifestó que “nuestro desafío es adaptar la ley, con mirada de futuro, para garantizar la sostenibilidad de la Caja Bancaria en el tiempo”.

Por ello, para Núñez, lo primero es el ordenamiento administrativo y operativo, con énfasis en la austeridad y el uso racional de los recursos.

