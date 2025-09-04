Lácteos Trébol presenta “Larga vida a la Albirroja”

La presentación se hizo junto con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), institución rectora del fútbol nacional y motor del desarrollo deportivo del país.

La Leche Trébol Edición Limitada Albirroja sorprende con un diseño exclusivo de dos caras: el lado blanco muestra una de las jugadas más memorables que hicieron vibrar al país en los últimos tiempos, símbolo de talento y esperanza; mientras que el lado rojo rinde homenaje a la hinchada paraguaya, ese motor inagotable que acompaña a la selección en cada partido y le hace sentir que nunca juega sola.

Con esta iniciativa, Trébol no solo celebra el fútbol paraguayo, sino que también reafirma su propósito de alimentar con calidad, innovar en sus categorías y estar presente en los momentos que unen a los paraguayos.