Munich, en la 57ª edición del Oktoberfest del Club Alemán

En el marco de una fiesta, se anunció la realización de una de las celebraciones más esperadas del calendario social y cultural.

La 57ª edición tendrá lugar el sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20:00, en un ambiente cargado de fiesta, tradición y alegría.

Este clásico encuentro ofrecerá una auténtica experiencia alemana, con una amplia selección de comidas típicas elaboradas por Il Mangiare y el reconocido chef Bo Angersbach, especialista en gastronomía germana del Toque Alemán.

Los postres estarán a cargo de Casa Rica, asegurando calidad y tradición en cada bocado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las bebidas no podían faltar: el clásico Chopp Munich será la estrella de la noche, acompañado por opciones como Jägermeister, agua y Coca-Cola.

La propuesta artística será variada y pensada para animar la celebración de principio a fin.

La velada arrancará con la música alemana del Vj Heinz Enns y las danzas típicas del grupo de la comunidad germana de Alto Paraná.

Más tarde, la fiesta continuará con la energía del grupo Talento de Barrio, para culminar con el vibrante set de los Djs Peajero, Papo Encina y Majul.

Las entradas están disponibles a través de Ticketea.

Los clientes de Sudameris podrán acceder a un 20% de descuento exclusivo, un beneficio especial que convierte esta fiesta en una oportunidad imperdible.

El Oktoberfest del Club Alemán es un punto de encuentro entre tradición, gastronomía, música y diversión, invitando a toda la comunidad a ser parte de una noche inolvidable.