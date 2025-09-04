Shopping Mariscal: 29 años siendo el gran corazón de Asunción

Bajo el lema 29 años siendo el gran corazón de Asunción, el centro comercial lanzó una campaña que rinde homenaje a su historia, a la comunidad que lo acompaña y a su permanente espíritu de innovación.

Desde sus inicios, el Shopping Mariscal ha marcado hitos en la arquitectura y el desarrollo urbano de la capital.

La Plaza Mariscal, concebida como un espacio abierto para el encuentro y el disfrute del Barrio Mariscal, se transformó en un ícono para la comunidad.

Los grafitis realizados por distinguidos artistas nacionales convirtieron sus murales en un museo a cielo abierto, mientras que la pasarela peatonal, un verdadero desafío arquitectónico en Paraguay, consolidó al shopping como pionero en infraestructura urbana.

En este aniversario, el Mariscal vuelve a dejar huella con la creación de un nuevo mural inspirado en el Barrio Mariscal y en el shopping como punto cero y gran corazón de Asunción.

Entre otras novedades se destaca la expansión del complejo, que incorporará una nueva zona comercial dedicada a importantes marcas de restaurantes y cafeterías.

Este desarrollo también integra la casona histórica de patrimonio nacional, que hoy recibe a la reconocida marca El Café de Acá.

Asimismo, se suman prestigiosas marcas internacionales y nacionales como Victoria’s Secret y Academy Meta.

Durante todo el mes de septiembre, los clientes podrán disfrutar de actividades especiales y acciones comerciales en alianza con los bancos Itaú, Atlas y Familiar, generando beneficios exclusivos.