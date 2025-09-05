Cellshop inauguró nueva tienda en Pedro Juan Caballero y amplía su presencia en la frontera

La apertura contempla dos nuevas tiendas, incluyendo una megatienda de 4.500 metros cuadrados, que ofrece todos los departamentos ya presentes en la reconocida sucursal de Ciudad del Este, además de un Outlet exclusivo, brindando más opciones y beneficios para los clientes de la región.

La expansión reafirma el compromiso de Cellshop de ofrecer una experiencia de compra única, con variedad, calidad y precios competitivos, atrayendo cada vez más consumidores de Paraguay, Brasil y Argentina.

“Desde 2003, cuando iniciamos con una pequeña tienda de accesorios para celulares en Ciudad del Este, siempre tuvimos como misión innovar y acercar lo mejor a nuestros clientes. La llegada a Pedro Juan Caballero representa un nuevo hito en esta historia de dedicación y crecimiento”, señaló Jorbel Jacson Griebeler, fundador y presidente de Cellshop Importados Paraguay.

Actualmente, Cellshop Importados Paraguay, en Ciudad del Este, es una de las mayores tiendas departamentales del país, con más de 7.000 metros cuadrados, 10 departamentos y un equipo de más de 800 colaboradores, recibiendo diariamente cerca de 10.000 visitantes.

La marca también está presente en Brasil, con Cellshop Duty Free en Foz de Iguazú, la mayor tienda franca de frontera terrestre del país, además de dos unidades en el Aeropuerto Internacional de Foz de Iguazú.

Con esta inauguración en Pedro Juan Caballero, Cellshop da un paso más hacia la consolidación como referente del retail internacional, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra más completa, moderna y accesible.