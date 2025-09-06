CADAM organiza test drive de híbridos y eléctricos

Esta iniciativa acompaña el fortalecimiento de la movilidad sostenible en el país que durante el primer semestre de 2025, la importación de vehículos híbridos y eléctricos creció un 82,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, demostrando una tendencia que se acelera.

Además, este tipo de movilidad cuenta con beneficios para el conductor: ahorro en movilidad de hasta 10 a 1 frente a un vehículo a combustión, un mantenimiento significativamente más económico y la comodidad de la carga domiciliaria. Para que el público pueda comprobar estas ventajas por sí mismo, el test drive contará con el despliegue de 18 de las marcas importantes del mercado, cuyos asesores especializados acompañarán a los interesados en las pruebas de manejo.