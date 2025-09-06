La Costa Lynch presentó su nuevo Centro de Fisioterapia

Este nuevo centro está diseñado para convertirse en un referente en rehabilitación, ofreciendo un entorno seguro, confortable y a la medida de las necesidades de quienes buscan retomar su calidad de vida con confianza.

“El desafío es acompañar de manera efectiva a cada paciente en su recuperación, con tratamientos funcionales, especializados y en un ambiente donde la innovación y el cuidado se encuentran”, destaca Julio Ferrari, director ejecutivo del Grupo ASISMED San Roque.

El Centro de Fisioterapia pone al alcance de los pacientes un abanico de servicios que marcan la diferencia en el mercado como por ejemplo: rehabilitación traumatodeportiva y de columna, hidroterapia en instalaciones de primer nivel; rehabilitación con realidad virtual y postural global (RPG); evaluaciones biomecánicas y baropodometría; terapia con ondas de choque y microelectrólisis percutánea eco guiada (MEP); programas de pilates terapéutico, recuperación muscular (Recovery – Renova), y play tests para retorno seguro al deporte.

Este nuevo espacio está orientado tanto a pacientes con patologías reumatológicas, traumatológicas, posquirúrgicos, como a deportistas de alto rendimiento y aficionados que requieran tratamientos específicos para volver a su máximo potencial.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (021) 658 3070 y (021) 658 3072.