La Loteadora Inmobiliaria SA celebra sus 65 años

La Loteadora Inmobiliaria SA cumplió 65 años, consolidándose como una de las empresas más influyentes en el acceso a la tierra y la vivienda en Paraguay.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 01:00
La Loteadora Inmobiliaria SA sigue construyendo sueños.Gentileza

Fundada con la visión de transformar el sueño de la casa propia en una realidad alcanzable, ha acompañado a más de 40.000 familias en todo el país, democratizando la propiedad con planes accesibles y terrenos estratégicamente ubicados, contribuyendo al desarrollo territorial, mediante más de 300 loteamientos activos.

La compañía no solo se ha enfocado en cifras o hectáreas, sino en un legado basado en valores, confianza y compromiso social, con un enfoque que promueve el urbanismo sostenible, la planificación responsable y el respeto al medio ambiente. Este aniversario es también un reconocimiento a la labor de quienes hicieron posible su crecimiento y una invitación a las nuevas generaciones, a continuar el camino de innovación y servicio, reafirmando así el papel de La Loteadora Inmobiliaria SA como aliado estratégico en la construcción de un país más justo y con mayores oportunidades.

