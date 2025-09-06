La Loteadora Inmobiliaria SA celebra sus 65 años

Fundada con la visión de transformar el sueño de la casa propia en una realidad alcanzable, ha acompañado a más de 40.000 familias en todo el país, democratizando la propiedad con planes accesibles y terrenos estratégicamente ubicados, contribuyendo al desarrollo territorial, mediante más de 300 loteamientos activos.

La compañía no solo se ha enfocado en cifras o hectáreas, sino en un legado basado en valores, confianza y compromiso social, con un enfoque que promueve el urbanismo sostenible, la planificación responsable y el respeto al medio ambiente. Este aniversario es también un reconocimiento a la labor de quienes hicieron posible su crecimiento y una invitación a las nuevas generaciones, a continuar el camino de innovación y servicio, reafirmando así el papel de La Loteadora Inmobiliaria SA como aliado estratégico en la construcción de un país más justo y con mayores oportunidades.