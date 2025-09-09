Expansión de lujo: el sello SAX se instala en Pedro Juan Caballero

Una nueva tienda de artículos de lujo fue habilitada en el Shopping Dubai de Pedro Juan Caballero, en coincidencia con la inauguración del nuevo gran centro comercial de esta ciudad.

El establecimiento ocupa unos 2.500 metros cuadrados distribuidos en tres pisos y está ubicado muy cerca del acceso principal del centro comercial.

Luna Nasser, gerente de SAX, detalló que son más de 20 marcas en moda, más de 70 marcas de gafas, además de sectores especializados de moda infantil, novias, bebidas prémium, perfumes y otros productos que forman parte del mercado del lujo.

El establecimiento ofrece, además del espacio de compras, un acogedor sector gastronómico denominado Sax Café & Bistró, donde se combinan sabor y estilo de vida en un solo lugar.

Desde la empresa consideran que la ciudad de Pedro Juan Caballero representa un mercado con gran potencial y esa es la razón fundamental por la que sus directivos decidieron instalar una tienda en esta ciudad en el marco del plan de expansión del sello de SAX.

“Estamos muy contentos con este marco en la historia de SAX, con muchas expectativas”, expresó Luna Nasser.

La gerente de SAX valoró de forma positiva lo que representa la habilitación de la tienda en PJC como fuente de trabajo.

“Con esta tienda vamos a generar muchísimos empleos directos e indirectos, esto va a tener un fuerte impacto en el aspecto económico de la ciudad”, dijo.

La tienda SAX de PJC habilitada en el Shopping Dubai, sobre la ruta PY05, a pocos metros de la línea fronteriza con Brasil, atenderá de domingos a jueves, de 9:00 a 21:00, y viernes y sábado, de 9:00 a 22:00.