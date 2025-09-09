Expo - Farmacientífica: innovación y bienestar

Durante dos jornadas, de 8:30 a 20:00, las principales empresas proveedoras del país y de la región presentarán sus innovaciones en medicamentos, productos OTC, cuidado personal, perfumería, logística y software. Propietarios, gerentes y auxiliares de farmacias tradicionales y de autoservicio encontrarán aquí capacitación y networking de primer nivel.

El programa incluye conferencias sobre digitalización, logística de última generación, terapias personalizadas y sostenibilidad. Además, los asistentes podrán acceder a becas a través de proveedores. Según la presidenta de CAFAPAR, QF, Esperanza Garcete, la edición 2025 es un paso firme hacia la farmacia del futuro, integrando ciencia, tecnología y calidez humana en un solo espacio.