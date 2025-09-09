Petrobras celebra el éxito de la promo Rally con 40.000 cupones

“Este sorteo tuvo casi 40.000 cupones participantes. Un éxito rotundo para este primer sorteo”, indicó Ana Royg, Gerente de Comunicación y Marketing de Petrobras, sobre la promoción que se extiende hasta el 31 de octubre.

“Hemos visto gratamente la respuesta del público, tanto para acceder a la remera oficial del equipo como para participar por la camioneta Toyota Hilux 0 km”, expresó.

El primer sorteo se realizó el pasado 3 de septiembre.

La promoción contempla el sorteo de otra camioneta, en los primeros días de noviembre.

Los clientes participan con cada carga desde G. 250.000 en estaciones Petrobras adheridas.

Quienes utilizan la app Premmia generan cupones de manera automática, y también es posible registrar las facturas vía WhatsApp al 0984 044-006.

Las cargas de Súper 97 o Diésel Podium otorgan doble cupón, aumentando las posibilidades de ganar.

Royg destacó que la campaña fue diseñada para premiar a los clientes en dos niveles. “Por un lado está el premio aspiracional, porque quién no quiere una Toyota Hilux, muy acorde también al equipo con el que competimos en el campeonato. Y por otro lado, está el premio directo: la remera oficial, que permite vestirnos de rally, de deporte motor, de fanáticos y acompañar esa pasión que nos impulsa”, comentó.

Con más de 15 años de apoyo sostenido e ininterrumpido al automovilismo paraguayo, Petrobras refuerza con esta promoción su vínculo con el rally, deporte con el que comparte valores como la energía, la superación y la pasión.

“Para nosotros es un gusto y una gran satisfacción no solamente apoyar al rally, sino también premiar a nuestros consumidores con promociones diferenciadas y alcanzables”, concluyó Royg.