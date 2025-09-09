UPAP festeja 29 años de expansión y liderazgo

Lo que se inició como un proyecto innovador, inspirado en un recorrido en casa rodante por distintas comunidades del país para detectar la necesidad de educación superior accesible, hoy se consolida como una de las universidades privadas de mayor expansión en Paraguay. Con 49 filiales en el interior, 5 facultades, más de 40 carreras de grado y programas de posgrado con doble titulación internacional, UPAP reafirma su compromiso con la formación de profesionales competitivos a nivel global.

El aniversario número 29 fue ocasión para reconocer una visión emprendedora que transformó la educación paraguaya y proyecta nuevas oportunidades para las próximas generaciones.