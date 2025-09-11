Expo Capasu: 25 años impulsando el retail

La apertura será hoy, a las 14:00, con autoridades nacionales, referentes del sector de Paraguay y la región.

La Expo Capasu es la mayor vidriera del sector supermercadista y de consumo masivo y uno de los eventos sectoriales más esperados del año. Este año gana relevancia al cumplir un total de 25 ediciones, lo que la posiciona como uno de los eventos sectoriales más importantes del país y la región. Cada año reúne a los principales tomadores de decisión del supermercadismo nacional y regional, junto a proveedores y aliados estratégicos que exponen lo mejor de sus productos, servicios y equipamientos para el retail.

Ofrece una oportunidad única para hacer aterrizar al país las principales tendencias y desafíos del sector de la mano de referentes nacionales e internacionales.