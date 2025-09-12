Banco Atlas y Banco Familiar marcan agenda en la Expo Paraguay-Brasil 2025

El exclusivo almuerzo-conversatorio se llevó a cabo el pasado miércoles, con la participación de directivos y representantes de ambos bancos, clientes invitados y los disertantes Alberto Acosta Garbarino, presidente del Directorio de Banco Familiar, y Patricia Goto, coordinadora de Inteligencia de Negocios de Banco Atlas.

Ambos coincidieron en que la industria se posiciona como un motor clave para la generación de empleo formal, la atracción de inversiones y la inserción del país en cadenas de valor regionales y globales.

Durante el encuentro, los expertos resaltaron que Paraguay necesita fortalecer su base industrial para complementar el dinamismo del sector primario y asegurar un crecimiento económico sostenido.

En este sentido, destacaron que la industria no solo impulsa la diversificación productiva, sino que también se convierte en un eje fundamental para mejorar la competitividad nacional.

Por su parte, Banco Atlas y Banco Familiar reafirmaron su compromiso de acompañar al sector industrial con soluciones financieras innovadoras y asesoría especializada, que permitan a las empresas enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más exigente y globalizado.

La Expo Paraguay-Brasil 2025, realizada del 8 al 10 de setiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Nobile – Sala Brasil, se consolidó una vez más como una plataforma de diálogo y proyección para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de nuevas oportunidades de negocio.