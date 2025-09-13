Automaq presentó oficialmente en el país el nuevo Citroën Basalt

Para anunciar su llegada, la marca sorprendió con una intervención en el Shopping Mariscal, donde la plaza central se transformó en una exhibición de moda.

Cientos de remeras están expuestas hoy y mañana como piezas protagonistas, cada una con un titular creativo que resaltaba los atributos del Basalt, destacando especialmente su techo bitono, su línea coupé deportiva y su estilo disruptivo.

La experiencia continúa hoy en el estacionamiento del Shopping Mariscal, con una instalación de maletas personalizadas que simbolizan el amplio espacio interior y la versatilidad del vehículo.

Esta acción inesperada generó curiosidad, interacción con el público y contenidos espontáneos en redes sociales.

El nuevo Basalt ofrece una propuesta única en su segmento. Su diseño coupé deportivo con líneas modernas y sofisticadas.

El techo bitono resalta su personalidad premium, con el interior espacioso y versátil, pensado para el confort de todos los pasajeros.

Su tecnología es intuitiva con pantalla central multimedia y conectividad total, con eficiencia y rendimiento, motorización pensada para la ciudad y la ruta.

El vehículo está disponible en su versión mecánica desde US$ 14.990 y cuenta con dos versiones automáticas desde US$. 17.990.

Con esta propuesta innovadora, Citroën y Automaq reafirman su compromiso de conectar con el público paraguayo a través de experiencias creativas y cercanas, demostrando que el Basalt es un SUV que combina estilo y espacio como nunca se vio. Para test drive, ingresar a www.citroen.com.py/modelos/basalt.html.