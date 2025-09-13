Empresariales

Innovación y seguridad para la industria paraguaya

En la Expo Capasu, la empresa Alvog S.A. presentó tecnología de vanguardia para garantizar la calidad en los procesos productivos.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 01:00
Alvog brinda soluciones tecnológicas de vanguardia que protegen al consumidor.
Alvog brinda soluciones tecnológicas de vanguardia que protegen al consumidor.Pedro Gonzalez

El ingeniero Cristian Martínez, gerente comercial de Alvog S.A., reafirmó el compromiso de la compañía como aliada estratégica de las industrias que priorizan la calidad y la seguridad en sus procesos.

Con presencia en sectores como alimentos y bebidas, farmacéutico, silos y acopios, frigoríficos y prácticamente en todas las áreas donde se requiere control de calidad, Alvog se posiciona como un socio clave para optimizar la producción y proteger al consumidor final.

Durante la exposición, la empresa presentó el detector de metales de Mettler Toledo, marca líder a nivel mundial que representa en Paraguay.

Este equipo permite identificar contaminantes metálicos –ferrosos, no ferrosos e incluso aceros inoxidables– tanto en líneas de producción como en productos terminados, evitando que lleguen a la mesa del consumidor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Más información en www.alvog.com.py e Instagram @alvog_sa.

Enlace copiado