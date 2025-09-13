Innovación y seguridad para la industria paraguaya

El ingeniero Cristian Martínez, gerente comercial de Alvog S.A., reafirmó el compromiso de la compañía como aliada estratégica de las industrias que priorizan la calidad y la seguridad en sus procesos.

Con presencia en sectores como alimentos y bebidas, farmacéutico, silos y acopios, frigoríficos y prácticamente en todas las áreas donde se requiere control de calidad, Alvog se posiciona como un socio clave para optimizar la producción y proteger al consumidor final.

Durante la exposición, la empresa presentó el detector de metales de Mettler Toledo, marca líder a nivel mundial que representa en Paraguay.

Este equipo permite identificar contaminantes metálicos –ferrosos, no ferrosos e incluso aceros inoxidables– tanto en líneas de producción como en productos terminados, evitando que lleguen a la mesa del consumidor.

Más información en www.alvog.com.py e Instagram @alvog_sa.