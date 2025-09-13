Personal acompaña el debate sobre telecomunicaciones

En la cumbre, Hernán Colombo, gerente de Regulación y Negocio Mayorista en Telecom Argentina, recalcó la importancia de los procesos de asignación de espectro para el desarrollo de 5G y explicó las razones por las cuales los dos principales operadores (Tigo y Personal) no participaron en la subasta realizada en Paraguay, así como las consecuencias que esta decisión de los operadores tendrá sobre el mercado y los consumidores.

Manifestó que una de las empresas que participó de la licitación, aparentemente, no cumpliría con los requisitos mínimos exigidos por Conatel en el pliego de bases y condiciones, razón por la cual el proceso debería ser revisado. “Requiere de una mirada particular sobre el proceso en general, Personal está abierto a la construcción de un modelo viable y con la intención de acercar el servicio a los usuarios paraguayos que con estas condiciones se ven impedidos de acceder a 5G.”, mencionó además, que es un proceso que no ha terminado y que existe la posibilidad de revisión de ciertas cuestiones.