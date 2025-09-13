Punto Farma celebra su 24º aniversario con la Mega Running

En el marco de esta celebración, invita a todos sus seguidores a participar de la carrera, un evento deportivo y recreativo sin precedentes que reunirá a más de 5.000 corredores y familias el próximo domingo 21 de septiembre en la Costanera de Asunción.

“Queremos invitar a todos a sumarse a nuestra Mega Running, que ya se convirtió en una tradición. Este año será una experiencia inolvidable”, expresó Leticia Yampey, gerente de marketing de Punto Farma.

La convocatoria es a las 6:30, con una amplia propuesta de actividades para toda la familia, incluyendo espacios dedicados a la belleza, salud, recreación, un área especial para niños y un gran show en vivo de la mano de The Kilks.

Los participantes podrán retirar su kit de corredor del lunes 15 al viernes 19 de setiembre, de 9:00 a 21:00.

Lo podrán hacer en la sucursal 635, ubicada en la Avda. Santa Teresa esq. Denis Roa.

“Cada año crece más, tanto en participación como en las marcas que respaldan esta actividad”, destacó.

“Nuevamente somos los más grandes en cantidad de corredores”, agregó Yampey.

Cada kit incluye la indumentaria oficial de la carrera y el número de corredor, garantizando que todos estén listos para vivir la experiencia al máximo.

Al finalizar la carrera, todos los corredores recibirán un mega kit con obsequios exclusivos como reconocimiento por su esfuerzo.

Además, se premiará a los ganadores de los tres primeros puestos en todas las categorías de la distancia 5K e infantiles, con premios especiales.