Un ingrediente versátil y altamente valorado

El mundo rinde homenaje a uno de los ingredientes más valorados y versátiles: el cacao, y la empresa paraguaya Copalsa se suma a esta conmemoración.

La empresa es proveedora líder de insumos para el sector de alimentos en Paraguay y reafirma su compromiso con la calidad.

Su portafolio evoluciona constantemente, pero siempre con un norte claro: valorar lo nuestro.

Copalsa se une a esta celebración al chocolate destacando su importancia en la elaboración de productos que forman parte del día a día de miles de paraguayos.

“Desde hace más de cuatro décadas trabajamos con pasión e innovación para ofrecer productos de alta calidad a base de chocolate, que no solo endulzan momentos sino que también representan el compromiso de nuestra empresa con la excelencia”, destacan desde la firma paraguaya.

El cacao, aunque no es cultivado localmente en grandes volúmenes, es el alma de muchas de nuestras líneas, enfatiza la proveedora, de manera de “garantizar el sabor, la textura y la experiencia que nuestros consumidores esperan y disfrutan”.

En este día, reafirma su compromiso con la calidad, la mejora continua y el placer de compartir lo mejor del chocolate, “porque en Copalsa, el cacao se transforma en experiencias inolvidables”, expresa la compañía.