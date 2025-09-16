Conferencia sobre “La industria como motor del desarrollo”

El exclusivo almuerzo-conversatorio contó con la participación de directivos y representantes de los bancos Atlas y Familiar, además de clientes invitados.

Los disertantes Alberto Acosta Garbarino, presidente del Directorio de Banco Familiar, y Patricia Goto, coordinadora de Inteligencia de Negocios de Banco Atlas, coincidieron en que la industria se posiciona como un motor para la generación de empleo formal, la atracción de inversiones y la inserción del país en cadenas de valor regionales y globales.

Los expertos resaltaron que Paraguay necesita fortalecer su base industrial para complementar el dinamismo del sector primario y asegurar un crecimiento económico sostenido.

Destacaron que la industria no solo impulsa la diversificación productiva, sino que también se convierte en un eje fundamental para mejorar la competitividad nacional.

Banco Atlas y Banco Familiar reafirmaron su compromiso de acompañar al sector industrial con soluciones financieras innovadoras y asesoría especializada, que permitan a las empresas enfrentar los desafíos de un entorno cada vez más exigente y globalizado.

La Expo Paraguay-Brasil 2025, realizada del 8 al 10 de setiembre en el Centro de Convenciones del Hotel Nobile, de CDE, fue una vez más una plataforma de diálogo y proyección para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoción de nuevas oportunidades de negocio.